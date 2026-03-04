Keine Ringstraßenbahn im Rheintal

„Schwarz-Blau blendet Jahrzehnte aus“

Auch die Neos sind alles andere als glücklich. Sie ärgern sich besonders über die Argumentation von Schwarz-Blau: „Dass Innovation und moderne Ideen innerhalb der Volkspartei nicht gerade Priorität genießen, ist uns Neos durchaus bekannt. Dass nun aber die Prüfung einer Ringstraßenbahn im unteren Rheintal mit Verweis auf das Planungsverfahren ‘Mobil im Rheintal‘ abgeschmettert wird, ist irrwitzig.“ Dieses sei nämlich von 2007 bis 2011 gelaufen – und seitdem habe sich in Sachen Verkehr doch einiges geändert, Stichwort E-Mobilität. „Wer im Jahr 2026 noch immer mit Planungsgrundlagen aus dieser Zeit argumentiert, blendet die Entwicklungen der letzten zwei Jahrzehnte aus,“ wettert Claudia Gamon, Klubobfrau der Neos.