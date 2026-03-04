Neuer carla-Shop in historischer Villa eröffnet

In der historischen Villa Gassner in Bludenz hat der neue carla-Shop der Caritas für gebrauchte Kleidung und Möbel eröffnet. Die Shops – insgesamt fünf gibt es davon in Vorarlberg – verbinden nachhaltigen Konsum mit der Beschäftigung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten, die in den Shops spezifisch ausgebildet werden. „Soziale Unternehmen wie dieses beweisen eindrucksvoll, wie sinnstiftende Beschäftigung, gezielte Weiterbildung und nachhaltiges Wirtschaften funktionieren können. Für viele Menschen eröffnen diese Arbeitsmöglichkeiten völlig neue Perspektiven und stärken ihre Chancen am Arbeitsmarkt nachhaltig,“ sagt AMS-Chef Bernhard Bereuter dazu.