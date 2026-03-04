Neuer carla-Shop in historischer Villa eröffnet

Im Alpenstädtle Bludenz (Vorarlberg) hat nun der neue carla-Shop der Caritas eröffnet: Vintage wird hier groß geschrieben. Secondhand-Mode und gebrauchte Möbel stehen im Zentrum des Angebots. Caritas-Chef Walter Schmolly nennt das Haus einen Ort der zweiten Chancen.
In der historischen Villa Gassner in Bludenz hat der neue carla-Shop der Caritas für gebrauchte Kleidung und Möbel eröffnet. Die Shops – insgesamt fünf gibt es davon in Vorarlberg – verbinden nachhaltigen Konsum mit der Beschäftigung von am Arbeitsmarkt Benachteiligten, die in den Shops spezifisch ausgebildet werden. „Soziale Unternehmen wie dieses beweisen eindrucksvoll, wie sinnstiftende Beschäftigung, gezielte Weiterbildung und nachhaltiges Wirtschaften funktionieren können. Für viele Menschen eröffnen diese Arbeitsmöglichkeiten völlig neue Perspektiven und stärken ihre Chancen am Arbeitsmarkt nachhaltig,“ sagt AMS-Chef Bernhard Bereuter dazu.
Caritas-Direktor Walter Schmolly nennt die carla-Shops einen Ort der zweiten Chancen – für Menschen, Kleidungsstücke und Gebrauchtwaren. Einkaufserlebnis und Solidarität seien hier miteinander verbunden.
Zudem ist in der Villa auch die Jugendbeschäftigungsinitiative „Startbahn“ untergebracht. Es unterstützt junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben durch praktische Arbeitserfahrung und individuelle Begleitung. Bei der Adaptierung der rund 100 Jahre alten Villa blieb die historische Substanz erhalten, gleichzeitig entstanden moderne Verkaufs- und Arbeitsräume. Der Carla-Shop ist in der Werdenbergstraße 44 zu finden.
