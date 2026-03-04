Lenker schlief seinen Rausch am Pannenstreifen aus

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Mittwoch der Pannendienst auf der Schweizer A13 bei Haag, gleich hinter der Grenze zu Vorarlberg, gerufen: Dort stand ein Auto am Pannenstreifen, der Lenker döste hinterm Steuer.
Am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr wurde der Pannendienst zu einem Wagen auf der Schweizer A13 bei Haag gerufen: Ein defekter Reifen wurde gemeldet. Als der Pannendienst vor Ort eintraf, sah er das Auto am Pannenstreifen, der Lenker (26) war eingeschlafen.
Als der Reifen ausgetauscht war, verließen beide Fahrzeuge die Autobahn. Dabei fiel dem Pannendienst-Mitarbeiter auf, dass der 26-Jährige äußerst unsicher unterwegs war. Er informierte daraufhin die Exekutive.
Führerscheinabnahme
Eine Polizeipatrouille kontrollierte den Autofahrer schließlich und stufte ihn als fahrunfähig ein – der Mann war betrunken. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Zudem wird ihm demnächst eine Anzeige ins Haus flattern.
