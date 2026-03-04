Lenker schlief seinen Rausch am Pannenstreifen aus

Führerscheinabnahme

Eine Polizeipatrouille kontrollierte den Autofahrer schließlich und stufte ihn als fahrunfähig ein – der Mann war betrunken. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Zudem wird ihm demnächst eine Anzeige ins Haus flattern.