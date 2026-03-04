Der Vorarlberger Handel erholt sich langsam

Der Gesamtumsatz im Vorarlberger Handel stieg 2025 nominell um 1,2 Prozent bzw. rund 130 Millionen Euro auf insgesamt 16,5 Milliarden Euro netto. Preisbereinigt ergibt sich allerdings ein leichtes Minus von 0,3 Prozent. Was in der Conclusio auch bedeutet: Die moderate Preisentwicklung im Handel (+1,5 Prozent) wirkte letztlich zwar inflationsdämpfend, konnte aber die reale Kaufzurückhaltung nicht vollständig kompensieren. „Die Zahlen zeigen klar: 2026 ist ein Jahr der Stabilisierung, aber wir sehen noch keinen echten Aufschwung. Unsere Betriebe stehen weiterhin unter Druck – insbesondere durch die verhaltene reale Kaufkraft und die angespannte Beschäftigungssituation. Positiv stimmt uns, dass einzelne Branchen und die Kfz-Wirtschaft bereits deutliche Impulse setzen. Wenn Inflation und Sparquote wie prognostiziert sinken, kann 2026 tatsächlich zu einem Jahr der nachhaltigen Erholung werden“, fasst Carina Pollhammer, Obfrau in der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Vorarlberg, die Ergebnisse zusammen.