Weiterbildung nur im Ausnahmefall auf der Agenda

„Bildungsentscheidungen sind keine spontanen Impulse – sie sind das Ergebnis eines sehr bewussten Abgleichs mit der eigenen Lebensrealität“, erklärt Studienautor Andreas Niederl. Für Menschen in stabilen, aber gering qualifizierten Jobs werde Qualifizierung erst dann zum Thema, wenn sie als konkrete Sicherheitsgarantie wahrgenommen werde. Menschen prüfen, ob eine Qualifizierung finanzierbar ist, ob sie sich mit Familie und Arbeit vereinbaren lässt, wie realistisch ein erfolgreicher Abschluss ist und welche Signale der eigene Betrieb sendet. Besonders wichtig seien sogenannte „Chancenfenster“ – Phasen, in denen gesundheitlicher Druck, drohende Umbrüche im Betrieb oder Arbeitslosigkeit eine Bereitschaft zur Veränderung erhöhen.