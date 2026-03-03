Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weniger Geld & Wissen

Frauen haben bei Finanzen riesigen Aufholbedarf

Vorarlberg
03.03.2026 17:00
Trading – auch am Handy ist das mittlerweile möglich.
Trading – auch am Handy ist das mittlerweile möglich.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Im Vorfeld des Internationalen Frauentags haben Sparkassen und Erste Bank bei Integral eine Studie zu Finanzwissen- und verhalten in Auftrag gegeben – die Unterschiede zwischen Männern und Frauen könnten kaum größer sein. Die Gender Pay Gap – in Vorarlberg bei 21,7 Prozent – zieht äußerst negative Konsequenzen nach sich. 

0 Kommentare

Der Internationale Frauentag steht vor der Tür. Im Vorfeld haben Erste Bank und Sparkassen eine Studie in Auftrag gegeben – und die Ergebnisse sind alarmierend: Noch immer verdienen Frauen deutlich weniger als Männer. Das ist einerseits den fehlenden Arbeitszeiten durch Kinderbetreuung geschuldet, andererseits bekommen Frauen zum größten Teil immer noch weniger Geld als Männer – sogar im gleichen Job. Daraus ergibt sich die deutliche Gender Pay Gap von 15,5 Prozent (Vorarlberg 21,7 Prozent). Logische Konsequenz sind Abstriche bei den Pensionen. Jede fünfte Frau ab 65 Jahren gilt in Österreich als armutsgefährdet, die Pension Gap liegt bei dramatischen 39,7 Prozent, in Vorarlberg sogar bei 46,7 Prozent.

Trotz dieser Zahlen – oder vielleicht gerade deswegen – ist das Interesse an Finanzthemen laut Studie unter Frauen (42 Prozent) weniger stark verbreitet als unter Männern (62 Prozent). Im Selbstbild zeigt sich ein ähnliches Muster: 35 Prozent der Frauen stufen ihr Finanzwissen als gering ein – mehr als doppelt so viele wie Männer (15 Prozent). Gerade ältere Frauen bewerten ihr Wissen schlechter. Dieses Spannungsfeld erschwert konkrete Schritte: In Lebensphasen mit größerer finanzieller Verantwortung fühlen sich viele Frauen nicht ausreichend sicher, um Entscheidungen zu treffen.

Weniger Risikofreude, weniger Ersparnisse
Es wundert daher kaum, dass nur 29 Prozent der Frauen in Wertpapiere investieren, während es bei den Männern 49 Prozent sind. Zudem setzen Frauen auf weniger Rendite-orientierte Produkte. Im Rahmen der „she invests“-Initiative bieten die Sparkassen eigene Webinare und Vorträge für Frauen zu Sparplänen und Veranlagung an – damit zumindest die Wissens-Gap kleiner wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
03.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 11°
Symbol heiter
Bludenz
1° / 15°
Symbol heiter
Dornbirn
1° / 11°
Symbol heiter
Feldkirch
0° / 14°
Symbol heiter

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
437.955 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
418.658 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
407.907 mal gelesen
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
4114 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Ausland
Gebäude von Geistlichen brennt + AUA cancelt Flüge
2306 mal kommentiert
In dem Gebäude sollen sich Teile der verbliebenen iranischen Führung befunden haben.
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
1275 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Weniger Geld & Wissen
Frauen haben bei Finanzen riesigen Aufholbedarf
Junge Wirtschaft
Im eigenen „Hub“ in Dornbirn neue Ideen spinnen
Ölz
Vorarlberger „Meisterbäcker“ steigert den Umsatz
Ehrliche Fahrgäste
Knapp 99 Prozent hatten gültiges Busticket
Neue Tarife
Illwerke vkw hält Strom- und Gaspreise stabil
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf