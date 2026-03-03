Frauen haben bei Finanzen riesigen Aufholbedarf

Der Internationale Frauentag steht vor der Tür. Im Vorfeld haben Erste Bank und Sparkassen eine Studie in Auftrag gegeben – und die Ergebnisse sind alarmierend: Noch immer verdienen Frauen deutlich weniger als Männer. Das ist einerseits den fehlenden Arbeitszeiten durch Kinderbetreuung geschuldet, andererseits bekommen Frauen zum größten Teil immer noch weniger Geld als Männer – sogar im gleichen Job. Daraus ergibt sich die deutliche Gender Pay Gap von 15,5 Prozent (Vorarlberg 21,7 Prozent). Logische Konsequenz sind Abstriche bei den Pensionen. Jede fünfte Frau ab 65 Jahren gilt in Österreich als armutsgefährdet, die Pension Gap liegt bei dramatischen 39,7 Prozent, in Vorarlberg sogar bei 46,7 Prozent.