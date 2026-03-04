Traktor stürzte 70 Meter in den Wald ab

In Ludesch kam es am Mittwoch zu einem Unfall, bei dem ein Traktor von der Straße abkam und rund 70 Meter einen Hang in Richtung Wald hinabstürzte. Das Gefährt wurde im Zuge von Holzarbeiten auf der Straße abgestellt, kam aber plötzlich ins Rollen und stürzte in den angrenzenden Wald.