Traktor stürzte 70 Meter in den Wald ab
Schwierige Bergung
Zu einem Unfall mit einem Traktor kam es am Mittwochmorgen in Ludesch (Vorarlberg). Das Gefährt setzte sich plötzlich selbstständig in Bewegung und stürzte einen Hang hinab.
In Ludesch kam es am Mittwoch zu einem Unfall, bei dem ein Traktor von der Straße abkam und rund 70 Meter einen Hang in Richtung Wald hinabstürzte. Das Gefährt wurde im Zuge von Holzarbeiten auf der Straße abgestellt, kam aber plötzlich ins Rollen und stürzte in den angrenzenden Wald.
Zwar wurde bei dem Crash glücklicherweise niemand verletzt, aber die Bergung des Traktors gestaltete sich für die Florianijünger in dem steilen Gelände äußerst aufwändig. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.