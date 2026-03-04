Monitoring von Wolf und Bär wird intensiviert

Diskutiert wurde zudem auch, welche Daten zu großen Beutegreifern und Alpwirtschaft künftig weiter erhoben und geteilt werden sollen. Der bisherige Datenaustausch im Bereich Berglandwirtschaft und Wolfsmonitoring soll vertieft werden. Einig waren sich die Teilnehmer, dass auch Informationen zu den Todesursachen von Wölfen zwischen den Mitgliedsländern ausgetauscht werden sollen. Neben Infos zum Wolf sollen auch Daten zum Bären geteilt werden, etwa zur räumlichen Ausdehnung, zur Genetik und zu Schäden, die Bären verursacht haben.