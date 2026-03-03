Vorteilswelt
18 Medaillen seit 2020

Gewaltige Erfolgsserie soll in Narvik weitergehen

Vorarlberg
03.03.2026 18:55
Die Montafonerin Emma Amann gibt in Norwegen ihr Debüt bei einer Junioren-Weltmeisterschaft.
Die Montafonerin Emma Amann gibt in Norwegen ihr Debüt bei einer Junioren-Weltmeisterschaft.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Bei den Olympischen Spielen holten die ÖSV-Alpinen einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze. Was im Medaillenspiegel hinter der Schweiz, Italien und den USA Platz vier bedeutete. Anders sah die Situation zuletzt bei Juniorenweltmeisterschaften aus. Da holte Österreich seit 2020 elf Goldmedaillen und führt damit vor der Schweiz (10) und Italien (9).

0 Kommentare

Insgesamt 37 Medaillen (11x Gold, 13x Silber, 13x Bronze) gab es für Österreich bei den vergangenen sechs Junioren-Weltmeisterschaften (JWM). Hauptverantwortlich dafür war das Bundesland Vorarlberg, das durch Magdalena Egger, Lukas Feurstein, Victoria Olivier, Magdalena Kappaurer, Leonie Zegg, Moritz Zudrell und Jakob Greber bei allen Titelkämpfen zuschlagen konnte und an gleich 18 Medaillen (8x Gold, 6x Silber, 4x Bronze) direkt beteiligt war.

Die unglaubliche Ländle-Erfolgsserie begann 2020 ausgerechnet im norwegischen Narvik, wo 2029 die WM „der Großen“ über die Bühne geht und ab Donnerstag erneut die Junioren um ihre Titel kämpfen. Und auch heuer sind wieder zwei Hoffnungen aus Vorarlberg mit von der Partie.

Debütantin auf den letzten Drücker
Bei den Damen kommt die Vandanser Speedspezialistin Emma Amann zu ihrem JWM-Debüt. „Die Freude dabeizusein ist riesig“, gesteht die 20-Jährige, die keinem ÖSV-Kader angehört, von VSV-Coach Günther Gerhard betreut wird und erst in dieser Saison ihr Comeback nach einjähriger Pause – die Montafonerin litt am Pfeifferschem Drüsenfieber – geben konnte. „Ich weiß, dass ich in Abfahrt und Super-G konkurrenzfähig bin, wenn ich meine Leistung abrufen kann und mutig fahre.“

„Eine Farbe fehlt noch“
Dass Moritz Zudrell bei JWMs konkurrenzfähig ist, hat der Silbertaler bereits bewiesen. 2024 holte er Silber im Slalom und Bronze in der Teamkombi – mit dem Mellauer Jakob Greber. Im Vorjahr gab es im Slalom als Vierter nur Blech. „Diese Saison hatte viele Auf und Abs“, verrät der 20-Jährige, der in Narvik in allen Disziplinen startet. „Ich bin sicher keiner der Topfavoriten, aber überzeugt, dass ich wieder vorn mitfahren kann. Eine Farbe würde mir in meiner Medaillensammlung ja noch fehlen und es ist eine tolle Chance der Juniorenzeit ein schönes Ende zu bereiten.“ 

Vorarlberg
03.03.2026 18:55
Vorarlberg
