Gewaltige Erfolgsserie soll in Narvik weitergehen

„Eine Farbe fehlt noch“

Dass Moritz Zudrell bei JWMs konkurrenzfähig ist, hat der Silbertaler bereits bewiesen. 2024 holte er Silber im Slalom und Bronze in der Teamkombi – mit dem Mellauer Jakob Greber. Im Vorjahr gab es im Slalom als Vierter nur Blech. „Diese Saison hatte viele Auf und Abs“, verrät der 20-Jährige, der in Narvik in allen Disziplinen startet. „Ich bin sicher keiner der Topfavoriten, aber überzeugt, dass ich wieder vorn mitfahren kann. Eine Farbe würde mir in meiner Medaillensammlung ja noch fehlen und es ist eine tolle Chance der Juniorenzeit ein schönes Ende zu bereiten.“