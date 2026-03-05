Erbt Witwer nichts, weil er Frau betrogen hatte?

„Ist der Ort einmal verschandelt, bleibt es so!“
Bei manchen Erbstreitigkeiten wird niemanden etwas geschenkt! So sieht sich nach dem Tod einer Kärntnerin der Witwer mit Vorwürfen konfrontiert, er hätte seine Frau hinter ihrem Rücken mit einer anderen betrogen. Er soll deshalb nichts bekommen, fordern Verwandte. Kann Ehebruch tatsächlich ein Erbe verhindern?
Welche Rolle ein Trauschein und Treue nach dem Tod des Partners spielen können, darüber klären die Kärntner Rechtsanwälte Gerlinde Murko und Franz-Georg Oberlercher im Rahmen unserer Check-dein-Recht-Serie auf. Die Fragen an sie stammen aus Erbstreitigkeiten, die sich quer durchs Land an den Bezirksgerichten in Verlassenschaftsverfahren abspielen.
