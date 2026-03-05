Erbt Witwer nichts, weil er Frau betrogen hatte?

Bei manchen Erbstreitigkeiten wird niemanden etwas geschenkt! So sieht sich nach dem Tod einer Kärntnerin der Witwer mit Vorwürfen konfrontiert, er hätte seine Frau hinter ihrem Rücken mit einer anderen betrogen. Er soll deshalb nichts bekommen, fordern Verwandte. Kann Ehebruch tatsächlich ein Erbe verhindern?