Gaspreise bei Salzburg AG steigen bis 2027 nicht

An den Salzburger Tankstellen machen sich die Auswirkungen des Iran-Krieges bereits unmittelbar bemerkbar. Auch der Gaspreis am Weltmarkt ist bereits rasant gestiegen. Die Salzburger Endverbraucher bekommen diesen Preissprung aber noch ein paar Monate lang nicht zu spüren. Das teilte die Salzburg AG nun mit.