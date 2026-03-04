Gaspreise bei Salzburg AG steigen bis 2027 nicht

An den Salzburger Tankstellen machen sich die Auswirkungen des Iran-Krieges bereits unmittelbar bemerkbar. Auch der Gaspreis am Weltmarkt ist bereits rasant gestiegen. Die Salzburger Endverbraucher bekommen diesen Preissprung aber noch ein paar Monate lang nicht zu spüren. Das teilte die Salzburg AG nun mit.
Grund für den weiterhin stabil bleibenden Gaspreis bei der Salzburg AG sind bereits vor Kriegsausbruch abgeschlossene Verträge mit den Lieferanten. Die Gasmengen für Tarifkunden für das Jahr 2026 wurden bereits langfristig eingekauft, sagt Salzburg-AG-Sprecherin Saskia Heller.
Damit sei auch die Versorgung und die Preise bis Ende 2026 gesichert, heißt es seitens der Salzburg AG. Wie es danach weitergeht, hängt von der weiteren Entwicklung des Weltgeschehens ab.
Für Kunden des speziellen Erdgas Preisfix Tarifes ist die finanzielle Lage bis Frühjahr 2028 vorausschauend planbar, da diese Preise bis dorthin nicht steigen. In diesen Tarif kann noch bis zum 30. April 2026 gewechselt werden, wer auf Nummer Sicher gehen möchte.
