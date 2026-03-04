„Tackling-Maschine“ für die Verteidigung der Ducks

Der US-Amerikaner wurde in den zwei vergangenen Spielzeiten jeweils Meister in der Schweiz und hätte künftig eigentlich für die Helvetic Mercenaries spielen sollen. Da sich die Eidgenossen aber aus der European League of Football zurückzogen, wechselt er nun an die Salzach. „Der wichtigste Grund, warum ich zu den Ducks gegangen bin, war die Vision und die Ausrichtung des Teams“, erklärte der 28-Jährige. Der als vielseitiger und aggressiver Linebacker bekannt ist.