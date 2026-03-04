Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Defender

„Tackling-Maschine“ für die Verteidigung der Ducks

Salzburg
04.03.2026 19:30
Neo-Ente Andre Blackett Jr. (Li.) mit Ducks-Sportboss Yannick Mayr.
Neo-Ente Andre Blackett Jr. (Li.) mit Ducks-Sportboss Yannick Mayr.(Bild: Salzburg Ducks)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Mit Andre Blackett Jr. holen die Salzburg Ducks einen zweifachen Schweizer Meister in die Mozartstadt. Der 28-jährige US-Linebacker gilt als aggressive „Tackling-Maschine“ und Führungsspieler. Nach dem Rückzug seines Teams aus der ELF führt ihn sein Weg nun an die Salzach, wo er künftig die Defense anführen soll.

0 Kommentare

Ende des Monats erfolgt der Startschuss in die neue Austrian Football League-Saison. Davor laden die Salzburg Ducks kommenden Samstag erstmals zu einem Testspiel in den „Ducks Pond“ in Liefering. In der Partie gegen die Wels Huskies (Division I) wird neben Gavin Sukup und Rasmus Hagberg auch ein dritter Importspieler sein Debüt in grün feiern: Andre Blackett Jr.

Zitat Icon

Der wichtigste Grund, warum ich zu den Ducks gegangen bin, war die Vision und die Ausrichtung des Teams

Andre Blackett Jr.

Der US-Amerikaner wurde in den zwei vergangenen Spielzeiten jeweils Meister in der Schweiz und hätte künftig eigentlich für die Helvetic Mercenaries spielen sollen. Da sich die Eidgenossen aber aus der European League of Football zurückzogen, wechselt er nun an die Salzach. „Der wichtigste Grund, warum ich zu den Ducks gegangen bin, war die Vision und die Ausrichtung des Teams“, erklärte der 28-Jährige. Der als vielseitiger und aggressiver Linebacker bekannt ist.

Lesen Sie auch:
Markus Schmidhofer fühlt sich im Schnee zuhause.
Krone Plus Logo
Paraathlet Schmidhofer
„Das Snowboard ist der Motor meines Lebens“
04.03.2026

Die „Tackling-Maschine“ soll mit seiner Leader-Mentalität künftig die Defense der Mozartstädter anführen. „Ich will Teil einer Kultur sein, die wettbewerbsorientiert, diszipliniert und voll auf Erfolg ausgerichtet ist“, freut er sich auf die Zukunft.MG

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
04.03.2026 19:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
445.498 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
411.722 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
358.094 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3516 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
USA: „Kein fairer Kampf“ ++ Iran droht weltweit
2008 mal kommentiert
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1944 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf