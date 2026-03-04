„Tackling-Maschine“ für die Verteidigung der Ducks

Mit Andre Blackett Jr. holen die Salzburg Ducks einen zweifachen Schweizer Meister in die Mozartstadt. Der 28-jährige US-Linebacker gilt als aggressive „Tackling-Maschine“ und Führungsspieler. Nach dem Rückzug seines Teams aus der ELF führt ihn sein Weg nun an die Salzach, wo er künftig die Defense anführen soll.
Ende des Monats erfolgt der Startschuss in die neue Austrian Football League-Saison. Davor laden die Salzburg Ducks kommenden Samstag erstmals zu einem Testspiel in den „Ducks Pond“ in Liefering. In der Partie gegen die Wels Huskies (Division I) wird neben Gavin Sukup und Rasmus Hagberg auch ein dritter Importspieler sein Debüt in grün feiern: Andre Blackett Jr.
Der wichtigste Grund, warum ich zu den Ducks gegangen bin, war die Vision und die Ausrichtung des Teams
Andre Blackett Jr.
Der US-Amerikaner wurde in den zwei vergangenen Spielzeiten jeweils Meister in der Schweiz und hätte künftig eigentlich für die Helvetic Mercenaries spielen sollen. Da sich die Eidgenossen aber aus der European League of Football zurückzogen, wechselt er nun an die Salzach. „Der wichtigste Grund, warum ich zu den Ducks gegangen bin, war die Vision und die Ausrichtung des Teams“, erklärte der 28-Jährige. Der als vielseitiger und aggressiver Linebacker bekannt ist.
Die „Tackling-Maschine“ soll mit seiner Leader-Mentalität künftig die Defense der Mozartstädter anführen. „Ich will Teil einer Kultur sein, die wettbewerbsorientiert, diszipliniert und voll auf Erfolg ausgerichtet ist“, freut er sich auf die Zukunft.MG
