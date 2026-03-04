Wohnbeihilfe im vergangenen Jahr leicht gestiegen

Bei der Höhe der Wohnbeihilfe zeigte sich im vergangenen Jahr ein leichter Trend nach oben. So stieg die durchschnittliche monatliche Unterstützung bei der allgemeinen Wohnbeihilfe von 264,93 Euro im Jahr 2024 auf 282,63 Euro im Jahr 2025. In Summe wurden im Vorjahr rund 26,1 Millionen Euro ausbezahlt.
Auch bei der erweiterten Wohnbeihilfe ist ein Anstieg zu verzeichnen: Hier erhöhte sich der durchschnittliche Betrag von 233,87 Euro auf 248,00 Euro.
Der Unterschied zwischen der allgemeinen und der erweiterten Wohnbeihilfe liegt darin, dass die allgemeine Wohnbeihilfe für Haushalte in geförderten (gemeinnützigen) Mietwohnungen vorgesehen ist, während die erweiterte Wohnbeihilfe förderwürdige Haushalte in nicht geförderten Mietwohnungen unterstützt.
Die Zahl der Haushalte, die Wohnbeihilfe in Anspruch nahmen, ist jedoch im selben Zeitraum leicht gesunken. 8236 Haushalte waren es 2025, nach 8860 Haushalten im Jahr zuvor.
Die Zahl der Anträge blieb mit rund 12.000 Ansuchen pro Jahr auf hohem Niveau stabil.
