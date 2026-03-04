Wohnbeihilfe im vergangenen Jahr leicht gestiegen

Bei der Höhe der Wohnbeihilfe zeigte sich im vergangenen Jahr ein leichter Trend nach oben. So stieg die durchschnittliche monatliche Unterstützung bei der allgemeinen Wohnbeihilfe von 264,93 Euro im Jahr 2024 auf 282,63 Euro im Jahr 2025. In Summe wurden im Vorjahr rund 26,1 Millionen Euro ausbezahlt.