Schwarz-blaues Duell um Stadtchef in Radstadt

Die jahrelange Diskussion um die Zukunft des Sportzentrums will er beenden. „Es heißt immer, ,Radstadt kann sich das nicht leisten’. Das stimmt nicht“, sagt Pitter. Er will die Erneuerung des Sportzentrums notfalls in mehreren kleinen Schritten angehen. Bei der Gemeinderatswahl 2024 sicherte sich die ÖVP die absolute Mehrheit. Die FPÖ landete auf Rang zwei vor der SPÖ, die diesmal keinen Bürgermeisterkandidaten stellt.