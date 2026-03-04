Katholisches Bildungswerk feiert sein 80. Jubiläum

Zementriese Leube schnappt sich eine weitere Firma
Das Katholische Bildungswerk Salzburg feiert am Sonntag sein 80-jähriges Jubiläum. Es umfasst 1280 ehrenamtliche Mitarbeiter, die Bildungsangebote zu lebensnahen Themen lokal und unkompliziert vermitteln.
In mehr als 280 örtlichen Einrichtungen – darunter Bildungswerke, Frauentreffs und Eltern-Kind-Zentren – ist das Katholische Bildungswerk heute tätig. „Wir verstehen uns als Bildungsdrehscheibe für alle Regionen und Orte, für Kirche und Gesellschaft, für alle Generationen und Lebenslagen“, sagt Direktor Andreas G. Weiß.
Im Jahr 2025 wurden in der gesamten Erzdiözese Salzburg 5196 Veranstaltungen mit insgesamt 77.364 Teilnehmerinnen und Teilnehmern registriert.
