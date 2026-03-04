Katholisches Bildungswerk feiert sein 80. Jubiläum

In mehr als 280 örtlichen Einrichtungen – darunter Bildungswerke, Frauentreffs und Eltern-Kind-Zentren – ist das Katholische Bildungswerk heute tätig. „Wir verstehen uns als Bildungsdrehscheibe für alle Regionen und Orte, für Kirche und Gesellschaft, für alle Generationen und Lebenslagen“, sagt Direktor Andreas G. Weiß.