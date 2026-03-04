Hier wird die Salzach bald gebändigt

„Zukunftsschmiede Wald“ liefert leistbare Ideen

Für seinen Ort handelt es sich um eine existenzielle Frage. Im Bereich Hinterwaldberg ist eine riesige Rutschung im Gange. „Es geht um den Schutz des Siedlungskörpers im Tal. Mit dieser Maßnahme konsolidiert man die Flanke“, sagt Obermoser. „Wenn wir nichts tun, rieselt das alles wie bei einem Sandhaufen herunter“, zieht er einen drastischen Vergleich.