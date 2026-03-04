Betrunkener Lungauer (36) räumte Verkehrsinsel ab

Wohnungsbrand forderte zwei Schwerverletzte
In Bassarabierstraße
Der Dienstagabend kam einem unvernünftigen, 36-jährigen Lungauer teuer zu stehen: auf der B96 im Ortsgebiet von St. Michael beschädigte er bei seiner Alko-Fahrt mehrere Verkehrsschilder sowie eine Verkehrsinsel – und flüchtete.
Der Fluchtversuch endete jedoch ohne Erfolg: Das Fahrzeug konnte aufgrund von Zeugenaussagen wenig später aufgefunden werden.
Der Alkomattest beim Lenker ergab einen Wert von 2,18 Promille.
Der Führerschein wurde abgenommen, der Mann wird mehrfach angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.