Die lukrative Erfolgsformel der Martina Parker

Was Michelle nach dem Karriere-Aus machen will
Kein Comeback geplant!
„Mein Anspruch ist es, mit jedem Buch besser werden“, sagt die burgenländische Bestseller-Autorin und Vermarktungskünstlerin Martina Parker. Demnächst erscheint ihr sechster Gartenkrimi. Die „Krone“ hat mit ihr über die Handlung, ihr Leben, ihre Selbstzweifel und neue Coups gesprochen.
Mit ihren schwarzhumorigen Gartenkrimis „Hamdraht“, „Aufblattelt“, „Ausgstochen“, „Eintunkt“ und „Zuagroast“ hat es die Südburgenländerin Martina Parker (55) zur Bestsellerautorin geschafft. Ihre Bücher wurden bereits in mehrere Sprachen übersetzt und haben sich bisher mehr als 200.000 Mal verkauft. Das Vorjahr war bisher das erfolgreichste in ihrer Karriere.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.