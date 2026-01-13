Die lukrative Erfolgsformel der Martina Parker

Mit ihren schwarzhumorigen Gartenkrimis „Hamdraht“, „Aufblattelt“, „Ausgstochen“, „Eintunkt“ und „Zuagroast“ hat es die Südburgenländerin Martina Parker (55) zur Bestsellerautorin geschafft. Ihre Bücher wurden bereits in mehrere Sprachen übersetzt und haben sich bisher mehr als 200.000 Mal verkauft. Das Vorjahr war bisher das erfolgreichste in ihrer Karriere.