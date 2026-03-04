Jugend macht sich für Gleichberechtigung stark

Jeder braucht Menschen, die an einen glauben

„Song schreiben, proben und auf Bühnen stehen zu dürfen, wenn man ein kleines Kind hat, ist nur machbar, wenn es ein unterstützendes Umfeld gibt. Mein Mann entlastet mich sehr. So ermöglicht er mir, das zu tun, was ich gern tue, auch wenn er dafür auf einiges verzichtet“, sagt Pfaffeneder. Nach dem Debütalbum „Pannonian Farewell“ bastelt das Quartett gerade an neuen Nummern. Die ersten werden schon im Tonstudio eingesungen und sollen im Herbst erscheinen. Am 9. März tritt „Idemo“ bei der Veranstaltungsreihe „Landtag unplugged“ auf, die heuer die Volksgruppen in den Fokus stellt. Zudem spielen die vier am 4. und 5. Juli beim Rudolfstadt-Festival auf – Deutschlands größtem Event für Roots-und Folkmusik.