„Schule trifft Industrie“: Initiative in Neufeld

Ziel ist es, Jugendlichen mit Experimenten die wirtschaftliche Bedeutung der heimischen Industrie näherzubringen.
Weiters möchte man dadurch die beruflichen Perspektiven für die Schüler aufzeigen. Vortragender in der Mittelschule Neufeld war Matthias Bergthaler, der im Rahmen der Berufsorientierungsaktion der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland den Jugendlichen spannende Einblicke in die Welt der Chemie gab. Da wurde es auch gleich einmal feurig, wie auf dem Bild zu sehen. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert.
„Unsere Industriebetriebe sind Innovationsmotoren“, betonte Spartenobmann Christoph Blum, der in Neufeld mit von der Partie war, die Bedeutung der Initiative. Er betont auch, dass es besonders erfreulich sei, dass sich immer mehr Mädchen für eine Karriere im technischen Bereich interessieren. Derzeit bilden 38 Industriebetriebe übrigens 280 Lehrlinge aus.
