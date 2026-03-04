„Schule trifft Industrie“: Initiative in Neufeld

Weiters möchte man dadurch die beruflichen Perspektiven für die Schüler aufzeigen. Vortragender in der Mittelschule Neufeld war Matthias Bergthaler, der im Rahmen der Berufsorientierungsaktion der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Burgenland den Jugendlichen spannende Einblicke in die Welt der Chemie gab. Da wurde es auch gleich einmal feurig, wie auf dem Bild zu sehen. Die Schüler zeigten sich sehr interessiert.