Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anwalt im U-Ausschuss

Keine Einmischung von Doskozil in Wohnbau-Deal

Burgenland
04.03.2026 12:49
Sonderprüfer und Rechtsanwalt Johannes Zink (li.): „Habe das Land Burgenland gebeten, mich von ...
Sonderprüfer und Rechtsanwalt Johannes Zink (li.): „Habe das Land Burgenland gebeten, mich von meiner anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht so weit wie möglich zu entbinden.“(Bild: Karl Grammer)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Mit einem Knalleffekt starten diese Woche die Befragungsrunden im U-Ausschuss in der Causa „Neue Eisenstädter“. Der Verdacht der ÖVP, die Übernahme derWohnbaugesellschaft sei von langer SPÖ-Hand vorbereitet worden, scheint ins Leere zu gehen. Laut Sonderprüfer Johannes Zink soll Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth der „Drahtzieher“ gewesen sein.

0 Kommentare

In den Debatten rund um die Neue Eisenstädter geisterte immer wieder die ÖVP-Theorie durch die Gänge des Kultur- und Kongresszentrums in Eisenstadt, wo der U-Ausschuss über die Bühne geht, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hinter dem Verkauf der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft an das Land Burgenland stecke und die Fäden gezogen habe. Die Wirtschaftskammer ist bekanntermaßen nicht der SPÖ zuzuordnen, wenngleich Burgenlands Kammerpräsident Andreas Wirth für seine Gesprächsbereitschaft in allen Richtungen geschätzt wird.

Vorschlag von Andreas Wirth
Aus dem heutigen Statement von Sonderprüfer Johannes Zink geht direkt hervor, dass sich der Kammerpräsident Anfang Jänner 2025 mit Doskozil im Landhaus getroffen habe, um mit ihm die Zukunft der Neuen Eisenstädter zu besprechen. Der grundsätzliche Vorschlag zur Übernahme sei von Andreas Wirth gekommen. „Der Kammerpräsident war nur überrascht, weil ich mich nach seinem Gespräch mit Doskozil schon so schnell bei ihm telefonisch gemeldet habe, er hat sich offenbar noch auf dem Parkplatz des Landhauses befunden“, erinnert sich Zink.

25 Fälle nicht korrekt verlaufen
Im Zusammenhang mit der Neuen Eisenstädter verweist der Anwalt vor der Befragung auf Geschäfte, die dem Urteil von Sachverständigen zufolge nicht der Gemeinnützigkeit entsprochen hätten. In mindestens 25 Fällen soll es zur Vergabe von Wohnungen gekommen sein, die nicht korrekt verlaufen sei und als Ausnahmedeals gelten müssten, die eine außerordentliche Freigabe erfordert hätten. Das gehe aus dem Gutachten eines externen Sachverständigen hervor.

Experte Herbert Motter wird dazu noch befragt. Er hat unter anderem Einnahmen von 811.000 Euro durch überhöhte Zinsen von Krediten in einem Jahr, konkret 2021, festgestellt, insgesamt seien dubiose Profite von 5,2 Millionen Euro zu hinterfragen. Weiters sei auffällig, dass bei 152 vergebenen Krediten 151 Mal die beiden Hauptgesellschafter zum Zug gekommen seien – und zwar die Raiffeisen-Landesbank und die Erste Bank abwechselnd.

Lesen Sie auch:
Im Zuge der Kritik an der SPÖ im U-Ausschuss kündigten Strobl und Stellvertreterin Carina ...
U-Ausschuss
„Neue Eisenstädter“: Doskozil im ÖVP-Kreuzfeuer
24.02.2026
U-Ausschuss tagt
„Neue Eisenstädter“: Eine Frage des Anstandes
02.03.2026
„Neue Eisenstädter“
Statt Antworten im U-Ausschuss noch mehr Fragen
19.02.2026

Prozess sei „sachlich verlaufen“
Anwalt Johannes Zink stellte abschließend fest, es habe niemals Einmischungen oder Vorgaben gegeben, wie das Ergebnis des Gutachtens des Sonderprüfers auszusehen habe. Der Prozess rund um den Verkauf der Neuen Eisenstädter sei von Beginn an sachlich verlaufen, betonte er. „Die Gutachter im Fall der Neuen Eisenstädter erachte ich als renommierte Sachverständige. Wenn ich so klare Ergebnisse vorliegen habe, werde ich sie nicht vom Tisch wischen. Die Argumente der Gegenseite habe ich stets an die Sachverständigen weitergegeben, sie sind nach der Prüfung dieser Unterlagen bei ihrer Einschätzung geblieben“, führte Zink aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
04.03.2026 12:49
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
4° / 14°
Symbol wolkig
Güssing
0° / 16°
Symbol heiter
Mattersburg
1° / 13°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
4° / 14°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
2° / 13°
Symbol wolkig

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
443.939 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
410.594 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
355.089 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3502 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
2545 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1634 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Burgenland
Berufsorientierung
„Schule trifft Industrie“: Initiative in Neufeld
#WeAre-Event
Jugend macht sich für Gleichberechtigung stark
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Nach Krieg
In der Ukraine flammt Hoffnung auf Frieden auf
Krisensitzung im Land
Doskozil zu Hercules-Maschinen: „Peinlichkeit“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf