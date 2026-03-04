Keine Einmischung von Doskozil in Wohnbau-Deal

Prozess sei „sachlich verlaufen“

Anwalt Johannes Zink stellte abschließend fest, es habe niemals Einmischungen oder Vorgaben gegeben, wie das Ergebnis des Gutachtens des Sonderprüfers auszusehen habe. Der Prozess rund um den Verkauf der Neuen Eisenstädter sei von Beginn an sachlich verlaufen, betonte er. „Die Gutachter im Fall der Neuen Eisenstädter erachte ich als renommierte Sachverständige. Wenn ich so klare Ergebnisse vorliegen habe, werde ich sie nicht vom Tisch wischen. Die Argumente der Gegenseite habe ich stets an die Sachverständigen weitergegeben, sie sind nach der Prüfung dieser Unterlagen bei ihrer Einschätzung geblieben“, führte Zink aus.