In der Ukraine flammt Hoffnung auf Frieden auf

Hoffnung lebt

Ein Waffenstillstand stehe nicht unmittelbar bevor, sagte er. Von GPS-Störungen und anderen Sabotageakten, um Europa und die NATO-Einheit zu destabilisieren, werde Russland nicht ablassen, so die Überzeugung. Nachsatz: „Russland sieht sich im Verteidigungskonflikt. Die eigene Kultur sei gefährdet, heißt es. Falls eine Waffenruhe vereinbart wird, dann dürfte es sich eher um eine strategische Pause handeln.“ Die Hoffnung lebt auf der Friedensburg.