Dornauer stimmt als einziger Mandatar gegen Verbot

Soll der Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 für Privatpersonen verboten werden? Seit Wochen wird diese Frage diskutiert. Die einen sind dafür – wie etwa jene Demonstranten, die sich letztens am Landhausplatz Innsbruck versammelt haben. Rund 150.000 Unterschriften wurden bereits an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) übergeben. Die „Krone“ berichtete.