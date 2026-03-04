„Fehlschuss des Jahres!“ Absurde Liverpool-Szene

Diese Szene hatte am Ende Folgen! Die blamable 1:2-Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Wolverhampton lässt Liverpool fassungslos zurück. Auch aufgrund einer Szene, die in der 51. Minute das Spielgeschehen maßgeblich zugunsten der „Reds“ hätte verändern müssen ...
Gegen Wolverhampton mühte sich Liverpool über weite Strecken der Partie. Jegliches offensives Bemühen war bis dato vergebens – doch dann trat Mo Salah in der 51. Minute zur Ecke an. Die Hereingabe des Ägypters verlängerte Hugo Ekitike perfekt, sodass der Ball schließlich am zweiten Pfosten landete, wo gleich zwei Liverpool-Spieler lauerten.
Die Wolverhampton-Abwehr war schon geschlagen. Während der Ball eigentlich nur noch ins Tor geschoben werden musste, schafften es Cody Gakpo und Curtis Jones allerdings, sich so sehr gegenseitig zu behindern, dass sie den eigentlich sicheren Treffer noch verhinderten.
Slot konnte es nicht glauben
Während Jones auf der Linie schon bereit gewesen wäre, den Ball von seiner Brust direkt ins Tor prallen zu lassen, spitzelte Gakpo die Kugel an die Latte und beide Akteure verloren schließlich den Überblick. Liverpool-Trainer Arne Slot schlug an der Seitenlinie entsetzt die Hände über den Kopf zusammen.
Auch Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld konnte es nicht fassen: „Das ist der Fehlschuss des Jahres! Das ist völlig absurd, eine irre Szene. Was für eine absurd gute Chance“, entfuhr es ihm. Diese Fassungslosigkeit teilte er mit zahlreichen Liverpool-Fans.
Und die Szene sollte noch Folgen haben. Denn nach einem Konter ging schließlich Wolverhampton in Führung. Liverpool kämpfte sich durch Salah kurz vor Schluss zwar noch einmal zurück, der Treffer von Wolverhampton-Kicker Andre in der Nachspielzeit besiegelte schließlich aber die Blamage.
