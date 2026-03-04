„Fehlschuss des Jahres!“ Absurde Liverpool-Szene

Slot konnte es nicht glauben

Während Jones auf der Linie schon bereit gewesen wäre, den Ball von seiner Brust direkt ins Tor prallen zu lassen, spitzelte Gakpo die Kugel an die Latte und beide Akteure verloren schließlich den Überblick. Liverpool-Trainer Arne Slot schlug an der Seitenlinie entsetzt die Hände über den Kopf zusammen.