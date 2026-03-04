Ärzte kritisieren „längst antiquiertes“ Impfsystem

Erfolg mit Vertrauen

„Hausärzte genießen größtes Vertrauen. Damit muss eine erfolgreiche Impf-Initiative auch arztzentriert sein. Die Impfberatung ist aber im völlig veralteten ÖGK-Honorarkatalog noch immer nicht abgebildet“, fordert Machacek die Stärkung der ärztlichen Impfberatung und Abbau müßiger Bürokratie. Anstatt die ärztliche Impfberatung honorierend zu verankern, überlasse man dieses Feld Telegram-Gruppen und Impfgegnern. „Dabei kann frühzeitige Information Leben retten – etwa bei RSV, Masern oder Schwangerschaft. Das Rückgrat einer nachhaltigen Impfstrategie ist die niedergelassene Ärzteschaft“, zeigt die Kurienobfrau auf.