Halterin in Sorge

Kein Zufall! Giftanschlag auf den jungen „Djax“

Steiermark
04.03.2026 05:00
Der junge Dobermann „Djax“ fraß den Giftköder (kl. Bild) – zum Glück überlebte er.
Der junge Dobermann „Djax“ fraß den Giftköder (kl. Bild) – zum Glück überlebte er.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Nachdem ein junger Dobermann in einer Siedlung in Judenburg (Steiermark) einen mit Schokolade versetzten Giftköder gefressen hat, lebt die Halterin in großer Sorge: „Ich muss davon ausgehen, dass wir bewusst Zielscheibe sind.“

Die Halterin, eine alleinerziehende Mutter, lebt schon seit vielen Jahren in der Siedlung mit 90 Parteien, „und ich hab mich immer gut und sicher gefühlt“. Damit ist es jetzt aber vorbei, „ich mache mir die größten Sorgen“. Seit ihr Hund, wie sie sicher ist, gezielt Opfer eines Giftköderanschlages wurde.

„Davon muss ich ausgehen, weil es nirgends Köder gab, außer exakt neben meiner Garage und auf der Grünfläche daneben.“ Hund „Djax“ fraß Samstagnachmittag einen – und überlebte, weil die Steirerin sofort mit ihm in die Tierklinik fuhr. „Dort bekam er Infusionen. Er hat sich aber noch nicht ganz erholt.“

Zitat Icon

Das Rattengift war heimtückisch in Schokolade versteckt. Damit sind natürlich auch Kinder in Gefahr!

Die Hundehalterin, Mutter eines Kindes

Seit sie den Hund hat, gäbe es Probleme: „Er ist noch ein junger Dobermann, erst fünf Monate alt“, sagt sie. „Ich hab ihn aus erbärmlichen Verhältnissen erst Ende Jänner übernommen.“ Schon das war nicht friktionsfrei, „weil da schon seine Rute kupiert war, was bei uns verboten ist. Ich hab ohnedies sofort bei der Behörde gefragt, ob ich ihn dennoch behalten und aufpäppeln kann.“ Halten dürfe sie den Hund.

Beschimpft, weil sie einen „Drecksköter“ hat
Sie wurde aber gleich darauf – anonym – zweifach angezeigt. „Ich wurde auch schon beschimpft, weil ich einen ,Drecksköter’ habe“, ist sie erschüttert. Und jetzt die Köder, insgesamt drei wurden gefunden. Rattengift war in Schokolade gedreht. „Viele hier lieben meinen Hund, der nur freundlich ist, und sind erschüttert, dass ihn jemand so heimtückisch töten will. Und dass der- oder diejenige mitten unter uns wohnt.“ Hinweise bitte an die Polizei!

Lesen Sie auch:
So viele Tiere sind auf Herbergssuche
Sehnen sich nach Liebe
Tiere in steirischen Heimen suchen ein Zuhause
03.03.2026

Gerettet hat den Hund Veterinär Josef Schlederer von der Tierklinik in Leoben. „Wenn man das früh genug abfangen kann, gibt es Hilfe“, so der Profi. Symptome können von Erbrechen über Krämpfe bis zu Durchfall reichen.

Steiermark
04.03.2026 05:00
Steiermark

