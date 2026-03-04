Kein Zufall! Giftanschlag auf den jungen „Djax“

Beschimpft, weil sie einen „Drecksköter“ hat

Sie wurde aber gleich darauf – anonym – zweifach angezeigt. „Ich wurde auch schon beschimpft, weil ich einen ,Drecksköter’ habe“, ist sie erschüttert. Und jetzt die Köder, insgesamt drei wurden gefunden. Rattengift war in Schokolade gedreht. „Viele hier lieben meinen Hund, der nur freundlich ist, und sind erschüttert, dass ihn jemand so heimtückisch töten will. Und dass der- oder diejenige mitten unter uns wohnt.“ Hinweise bitte an die Polizei!