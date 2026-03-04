Das große Interview

Flock: Gold, Rückschläge, Neuroathletik, Playboy

Sport-Mix
04.03.2026 05:35
0 Kommentare

Das große TV-Interview mit Janine Flock! Die Skeleton-Olympiasiegerin stattete uns im Studio einen Besuch ab, um mit Michael Fally über ihre Goldmedaille, Mentalcoaching, Neuroathletik, den Preis des Erfolges, die Ruhe nach dem Olympia-Sturm, den Playboy und Olympia 2030 zu plaudern (alles im Video oben).

