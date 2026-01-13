Skifahrer fuhr über Straße: Gegen Auto geprallt!

Zu einem schweren Skiunfall ist es auf der Turracher Höhe im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Kärnten gekommen. Ein Skifahrer aus Niederösterreich kollidierte mit einem Autofahrer aus den Niederlanden!
Der 41-jährige Wintersportler aus dem niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha war laut Polizei vor dem Autofahrer aus den Niederlanden auf die schneebedeckte Straße gefahren, um diese samt angeschnallten Ski zu überqueren. Doch die Überfahrt gelang ihm nicht! Der Mann wurde vom Auto erfasst, auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und stürzte in Folge vor das Auto auf den Boden.
„Keine beschilderte Skifahrerüberfahrt“
Der verletzte Niederösterreicher musste von der Crew des Rettungshubschraubers „Alpin 1“ ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Autolenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. „An der Unfallstelle befindet sich keine beschilderte Skifahrerüberfahrt“, heißt es vonseiten der Polizei.
