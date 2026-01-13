Skifahrer fuhr über Straße: Gegen Auto geprallt!

Der 41-jährige Wintersportler aus dem niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha war laut Polizei vor dem Autofahrer aus den Niederlanden auf die schneebedeckte Straße gefahren, um diese samt angeschnallten Ski zu überqueren. Doch die Überfahrt gelang ihm nicht! Der Mann wurde vom Auto erfasst, auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und stürzte in Folge vor das Auto auf den Boden.