Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heli-Einsatz nötig

Skifahrer fuhr über Straße: Gegen Auto geprallt!

Kärnten
13.01.2026 09:23
Im Skigebiet Turracher Höhe ist es zu einer Kollision zwischen Auto und Skifahrer gekommen.
Im Skigebiet Turracher Höhe ist es zu einer Kollision zwischen Auto und Skifahrer gekommen.(Bild: Florian Pirker)

Zu einem schweren Skiunfall ist es auf der Turracher Höhe im Grenzgebiet zwischen der Steiermark und Kärnten gekommen. Ein Skifahrer aus Niederösterreich kollidierte mit einem Autofahrer aus den Niederlanden! 

0 Kommentare

Der 41-jährige Wintersportler aus dem niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha war laut Polizei vor dem Autofahrer aus den Niederlanden auf die schneebedeckte Straße gefahren, um diese samt angeschnallten Ski zu überqueren. Doch die Überfahrt gelang ihm nicht! Der Mann wurde vom Auto erfasst, auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und stürzte in Folge vor das Auto auf den Boden.  

„Keine beschilderte Skifahrerüberfahrt“
Der verletzte Niederösterreicher musste von der Crew des Rettungshubschraubers „Alpin 1“ ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Autolenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt. „An der Unfallstelle befindet sich keine beschilderte Skifahrerüberfahrt“, heißt es vonseiten der Polizei. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.959 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
124.297 mal gelesen
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
122.279 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Kärnten
Heli-Einsatz nötig
Skifahrer fuhr über Straße: Gegen Auto geprallt!
Krone Plus Logo
Sein Vertrag läuft aus
VSV-Kapitän: „Frühes Ausscheiden nicht akzeptabel“
Bürger fürchten Chaos
A-10-Baustelle und Ausweichroute totalgesperrt
Wilde Verfolgungsjagd
Polizeihund stoppt Einbrecher: Ein Täter flüchtet
Krone Plus Logo
Streit um Flughafen
„Durch das Urteil ändert sich eigentlich nichts“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf