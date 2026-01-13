Venus Williams in erster Runde in Hobart draußen

Venus Williams hat vor ihrem Antreten bei den Tennis-Australian-Open kein Erfolgserlebnis gefeiert. Die siebenfache Grand-Slam-Turniersiegerin scheiterte am Dienstag in der 1. Runde des WTA-250-Events in Hobart an der Deutschen Tatjana Maria. Die als Nummer sechs gesetzte 38-Jährige behielt im Duell mit der 45-jährigen US-Amerikanerin mit 6:4,6:3 die Oberhand.
Williams erhielt für die Australian Open eine Wildcard und feiert nach fünf Jahren ihr Comeback in Melbourne. Veranstalterangaben zufolge wird die 45-Jährige die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war.
Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden ist. Gewonnen hat Williams die Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Finale gegen ihre Schwester Serena.
