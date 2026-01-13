Venus Williams in erster Runde in Hobart draußen

Venus Williams hat vor ihrem Antreten bei den Tennis-Australian-Open kein Erfolgserlebnis gefeiert. Die siebenfache Grand-Slam-Turniersiegerin scheiterte am Dienstag in der 1. Runde des WTA-250-Events in Hobart an der Deutschen Tatjana Maria. Die als Nummer sechs gesetzte 38-Jährige behielt im Duell mit der 45-jährigen US-Amerikanerin mit 6:4,6:3 die Oberhand.