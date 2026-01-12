Frist bald um: Entscheidung für Teichtmeister naht

Unterbringung auf unbestimmte Zeit?

Die Krisenintervention läuft am 28. Jänner aus. Apostol muss demnach in den nächsten Tagen entscheiden, ob Teichtmeister, bei dem eine schwerwiegende und nachhaltige psychische Störung attestiert wurde, weiterhin in einer Anstalt untergebracht bleibt, oder ob der 46-Jährige gegen Auflagen frei kommt. Wird er eingewiesen, bedeutet dies eine Unterbringung auf unbestimmte Zeit.