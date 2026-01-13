Dinosaurier, Hexenkessel und China-Magnet

Bahnhof Lauterbrunnen. Hier ist im siebenstöckigen Parkhaus Endstation für alle Autos. Wer nach Wengen möchte, kann das von dort aus zu Fuß oder mit dem Hubschrauber machen. Aber am besten mit der Wengernalpbahn. Genau in diesen Zug klettern dieser Tage alle Skistars und die tausenden Fans – die legendären Lauberhorn-Rennen rufen.