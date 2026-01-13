Klopp verrät: Rangnick? „Der hat Riesenspaß dran!“

„Schon auch verrückt“

Der 58-Jährige selbst ist froh über diesen Schritt, wie er verrät: „In diesem einen Jahr habe ich fünf Jahre Erfahrungen gesammelt. Ich bin an einem ganz anderen Punkt als ich vor einem Jahr war und kann deshalb die Dinge viel besser einschätzen und freue mich sehr darauf, was wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch alles anstellen.“