Klopp verrät: Rangnick? „Der hat Riesenspaß dran!“

Trainer-Legende Jürgen Klopp, mittlerweile Head of Soccer bei Red Bull, hat sich am Montag bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV über die WM-Teilnahme Österreichs und den Kracher gegen Argentinien geäußert. Dabei hat er verraten, was ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick daran wohl besonders gefällt.
Die Vorfreude auf den WM-Kracher gegen Argentinien ist in Österreich schon groß. Wenn man Jürgen Klopp Glauben schenkt, auch bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick: „So ein Spiel liebt er, hundertprozentig. Sich gut organisieren, gut aufstellen und dann den Argentiniern mal ab und zu den Stock in die Speichen halten. Da hat er einen Riesenspaß dran.“
Rangnick sei generell „ein außergewöhnlich toller Kollege“, adelt Klopp seinen Landsmann. Während Rangnick mittlerweile Teamchef ist, hat sich Klopp Red Bull angeschlossen. Eine Entscheidung, die für ordentlichen Wirbel und auch viel Kritik gesorgt hat.
„Schon auch verrückt“
Der 58-Jährige selbst ist froh über diesen Schritt, wie er verrät: „In diesem einen Jahr habe ich fünf Jahre Erfahrungen gesammelt. Ich bin an einem ganz anderen Punkt als ich vor einem Jahr war und kann deshalb die Dinge viel besser einschätzen und freue mich sehr darauf, was wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch alles anstellen.“
Die anstehende Fußball-WM hingegen sieht Klopp zwiegespalten. „Es ist wundervoll, dass Curacao an einer WM teilnehmen kann, aber 104 Spiele und 48 Mannschaften sind schon auch verrückt. Es wird einfach zu oft, zu lange und zu viel auf den Rücken der Spieler ausgetragen.“ Dafür müsse eine Regelung gefunden werden, fordert Klopp abschließend.
