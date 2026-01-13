Warum jetzt Wein aus Roten Rüben getrunken wird

Potpourri an Alternativen

Beliebt sind etwa Frucht-Cuvees, sogenannte „Sparkling Teas“ auf Tee-Basis oder Proxies, unter denen Weinalternativen zu verstehen sind. Philipp Smula, vom Shop OHNERAUSCH im 8. Bezirk, nennt noch entalkoholisierte Weine sowie Biere und „Verjus“, der Saft unreifer Trauben, als gängige Getränke ohne Promille. Mit alkoholfreien Produkten werde aktuell viel „herumexperimentiert“, sagt er.