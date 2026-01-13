Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nur von Jungen

Warum jetzt Wein aus Roten Rüben getrunken wird

Familie
13.01.2026 06:00
Trend im Jänner: der Verzicht auf Alkohol
Trend im Jänner: der Verzicht auf Alkohol(Bild: Martin A. Jöchl)

Wein, Bier und Spirituosen ohne Kater? Von Internet-Trends und Vorsätzen beflügelt, greifen viele mittlerweile zu alkoholfreien Alternativen. Warum das auch in Wien so ist und was Rote Rüben damit zu tun haben.

0 Kommentare

Farblich ist es von Rotwein kaum zu unterscheiden. Schaut man aber auf die Inhaltsstoffe, zeigt sich ein anderes Bild: Rote oder Weiße Rüben sind die Basis jenes alkoholfreien Getränks, das Lucas Matthies für das ausgefallenste in seinem Sortiment erklärt.

Matthies ist Geschäftsführer von Klein & Low im 7. Bezirk und bietet dort nur Getränke an, die Bier, Wein und Co. ähneln sollen, jedoch alkoholfrei sind.

Potpourri an Alternativen  
Beliebt sind etwa Frucht-Cuvees, sogenannte „Sparkling Teas“ auf Tee-Basis oder Proxies, unter denen Weinalternativen zu verstehen sind. Philipp Smula, vom Shop OHNERAUSCH im 8. Bezirk, nennt noch entalkoholisierte Weine sowie Biere und „Verjus“, der Saft unreifer Trauben, als gängige Getränke ohne Promille. Mit alkoholfreien Produkten werde aktuell viel „herumexperimentiert“, sagt er.

Zitat Icon

Das Thema alkoholfreie Alternativen ist in der Gesellschaft angekommen. Nicht nur bei Jungen, sondern bei allen.

Lucas Matthies von Klein & Low 

Sowohl Winzer, die sich an alkoholfreien Pendants zu Riesling oder Sauvignon Blanc versuchen, als auch Produzenten mit neuartigen Erzeugnissen platzieren sich aktuell am Markt, erklärt Smula.

Abnehmer finden sich in allen Generationen. „Fälschlicherweise glauben alle, dass nur die jüngeren Generationen auf Alkohol verzichten. Aber der Trend ist bei allen angekommen“, so Matthies.

Was den Boom antreibt
Ein Grund dafür ist der Wunsch nach Selbstoptimierung, erzählt Smula. „Jeder rennt ja mittlerweile mit einer Smartwatch herum und kontrolliert die eigene Gesundheit. Außerdem sind die Risken und Nebenwirkungen von Alkohol immer mehr Thema“, meint er.

Zitat Icon

Einerseits hat es was mit dem Wunsch nach Selbstoptimierung zu tun, andererseits spielt da natürlich Social Media eine Rolle.

Philipp Smula von OHNERAUSCH

Auch Social Media spielt da eine Rolle. Seit Jahren beteiligen sich viele dort am „Dry January“ (z. Dt. „trockener Jänner“) und trinken einen ganzen Monat lang keinen Alkohol.

Lesen Sie auch:
„Plant Based Kebab“
„Dönermeister“ mit veganer Premiere am Gürtel
06.12.2023

Mögen die Alternativen ohne Promille und Kater zwar boomen, werden sie Bier und Wein allerdings nicht ersetzen. „Dafür ist Alkohol zu sehr in unserer Gesellschaft verankert“, sagt Smula.

Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-3° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
-3° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 14. Penzing
-4° / 4°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
-3° / 3°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
-3° / 3°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
148.789 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
121.278 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
113.710 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Familie
Nicht nur von Jungen
Warum jetzt Wein aus Roten Rüben getrunken wird
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Kultur-Fahrplan
Letzte Chance für diese Schauen und Ausstellungen
Krone Plus Logo
Tagelang ohne Medizin
ÖGK-Bürokratie kostete Wiener fast das Leben
Übung in Wien beweist:
So schnell kann Eis zur tödlichen Falle werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf