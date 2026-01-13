Festival-Feeling in den Alpen erleben

Ein Winterfestival der Extraklasse: Elektronische Musik trifft auf Kunst, Kulinarik und Wellness mitten in den Hohen Tauern. Das Lighthouse Festival verwandelt Bad Gastein vom 22. bis 25. Jänner in ein alpines Kultur-Highlight. Und mit etwas Glück gibt es exklusive Festivalpässe zu gewinnen!
Das Festival ist kein klassisches Konzert, sondern ein kuratiertes Gesamterlebnis. Die historische Belle-Époque-Architektur wird zur Bühne für urbane Energie. Internationale Acts wie Marrøn, DJ Sweet6teen oder Sonja Moonear uvm. sorgen für elektronische Klangwelten.
Die Floors sind so vielfältig wie die Musik: Die Floors sind so vielfältig wie die Musik: Die legendäre Grand Pool Party in der Felsentherme verwandelt ein 70er-Jahre-Thermalbad in einen pulsierenden Hauptfloor mit Retro-Bademantel-Schaulaufen, Saunaaufgüssen und einem Indoor-Pool als Dancefloor. Auf der Bellevue Alm tanzen die Gäste unter Holzbalken und vor Bergpanorama – drei Floors, Germknödel und Schnitzel inklusive.
Im Alpine Techno Bunker, einem leerstehenden Kraftwerk am Wasserfall, entsteht ein „Mini-Berghain“: roh, dunkel und energiegeladen. Und im Keller des Grand Hôtel de l’Europe, einem Belle-Époque-Koloss, wartet ein intimer Underground Floor mit feinster House Music.
Vielfalt zwischen Kunst und Alpenmoderne
Kulinarik und Kultur auf höchstem Niveau Neben den Beats locken kulinarische Highlights: Das exklusive Club Royale Dinner am 22. und 23. Jänner wird vom Future-Food-Magazin POPCHOP kuratiert und bringt Wiener Szene-Gastronomie nach Bad Gastein. Mit dabei: MOCHI x XO GRILL und Weine vom vielfach ausgezeichneten Gut Oggau.
Auch Wellness kommt nicht zu kurz: Thermenpass, Sauna-Sessions und Yoga sind inkludiert. Für den alpinen Charme sorgen Events wie die Kaiserschmarrn-Party auf der Bergstadl-Hütte und Nachtrodeln unter Sternenhimmel.
Ein Wochenende voller Entdeckungen
Ob Kaiserschmarrn-Party auf der Hütte, Techno-Bunker im Kraftwerk oder Secret Poolparty: Jede Location erzählt ihre eigene Geschichte. Mit einem Ticket sind nicht nur alle Floors zugänglich, sondern auch Liftkarten für die Berg-Events inklusive. Ein Festival, das Musik, Kulinarik und Wellness zu einem einzigartigen Wintererlebnis verbindet. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun 1x2 Festivalpässe für das Lighthouse Winterfestival in Bad Gastein. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück sind Sie live dabei. Teilnahmeschluss ist der 19.1., 09:00 Uhr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.