Festival-Feeling in den Alpen erleben

Ein Winterfestival der Extraklasse: Elektronische Musik trifft auf Kunst, Kulinarik und Wellness mitten in den Hohen Tauern. Das Lighthouse Festival verwandelt Bad Gastein vom 22. bis 25. Jänner in ein alpines Kultur-Highlight. Und mit etwas Glück gibt es exklusive Festivalpässe zu gewinnen!