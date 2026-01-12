Schlittert Wien nun in eine totale Wohnungskrise?

Wohnbauförderung zum Stopfen von Budgetlöchern

Besonders scharf kritisieren die Grünen die Verwendung der Wohnbauförderung. Im Budget 2026 werden laut Grünen 329 Millionen Euro, die aus dem Titel Wohnbauförderung stammen, nicht für den Wohnbau eingesetzt. Zur Erinnerung: SPÖ-Neos haben den Wohnbauförderungsbeitrag mit Anfang des Jahres von ein auf 1,5 Prozent erhöht. Doch die Einnahmen müssen laut Gesetz nicht in den Wohnbau fließen und können auch zum Stopfen von Budgetlöchern in der Bildung oder Gesundheit herangezogen werden. Kraus: „Dieses Geld fehlt dann beim sozialen Wohnbau.“