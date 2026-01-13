Google-Fonts-Abmahnungen: Klage wurde abgewiesen

Klage gegen abgemahnten Unternehmer abgewiesen

Nachdem ein Friseur aus Amstetten den Betrag nicht bezahlte, klagte Hoheneckers Mandantin ihn auf Schadenersatz und Unterlassung. Diese Klage wurde nun kürzlich vom Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien abgewiesen. Laut Entscheidungstext ließ die Klägerin eine Software programmieren, mit der hunderte Websites automatisiert aufgerufen werden konnten mit dem Ziel „in so kurzer Zeit wie möglich so viele Datenverarbeitungen wie möglich zu generieren, um in Folge Ansprüche nach der DSGVO behaupten zu können“. Dabei sei es ihr nicht darum gegangen, dass ihrem Auskunftsbegehren nach der DSGVO entsprochen wird, sondern dass der Beklagte und andere Adressaten die Vergleichsforderung bezahlten. Das Gericht kam schließlich zum Schluss, dass sich die Klägerin in missbräuchlicher Weise auf die DSGVO berufen hatte.