Radprofi bejubelt ersten Titel bei Schnee und Eis!

Der 20-jährige Radprofi Dominik Hödlmoser vom Hrinkow Advarics Team aus Steyr sicherte sich seinen ersten Staatsmeistertitel im Cyclocross. Das Rennen war aber aufgrund von 20 Zentimeter Neuschnee geprägt von brutalen Bedingungen, die die Strecke zu einem wahren Eislaufplatz verwandelten.