Wiens Stadtrat legt sich jetzt mit Mikl-Leitner an

Pochen auf vier Gesundheitsregionen

„Das Gastpatientenaufkommen ist ein klares Ungleichgewicht – und das müssen wir lösen. Wien behandelt natürlich sämtliche Not- und Akutfälle, unabhängig davon, wo sie wohnen. Unsere Hand bleibt ausgestreckt, wir wollen eine Lösung zum Wohle aller Patienten“, versichert Hacker, der dem Vorschlag seines Bürgermeisters Michael Ludwig zur Schaffung von vier Gesundheitsregionen viel abgewinnen kann: „Vier Gesundheitsregionen wären ein guter Rahmen, die Gesundheitsversorgung über Bundesländergrenzen hinweg gemeinsam zu planen, zu finanzieren und zu steuern.“ Jetzt sei nicht die Zeit, die Patienten zu verunsichern, „denn Wien behandelt immer noch nahezu 20 Prozent Gastpatienten. Jetzt ist die Zeit, gemeinsam an Lösungen im Sinne der Patienten zu arbeiten.“