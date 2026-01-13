Zuckerberg holt sich Trump-Vertraute als Managerin

Eine Vertraute von US-Präsident Donald Trump, Dina Powell McCormick, wird neue Spitzenmanagerin beim Facebook-Mutterkonzern Meta.
Unternehmenschef Mark Zuckerberg teilte am Montag mit, es gebe einen neuen Präsidentenposten, der mit Powell McCormick besetzt werde. Die ehemalige Bankerin soll demnach zuständig für die Finanzierung der Künstlichen Intelligenz (KI) im Konzern sein - vor allem für den Bau von Rechenzentren.
Powell McCormick, in Ägypten geboren, war in der ersten Amtszeit Trumps stellvertretende Sicherheitsberaterin im Weißen Haus, zuständig vor allem für den Nahen Osten. Der US-Präsident gratulierte ihr zum neuen Job. Sie sei ein „fantastischer Mensch und sehr talentiert“, schrieb er in seinem Online-Sprachrohr Truth Social. Zuckerberg habe eine „exzellente Wahl“ getroffen.
Auch schon für George W. Bush tätig
Powell McCormick arbeitete mit Unterbrechungen insgesamt 16 Jahre bei der US-Investmentbank Goldman Sachs. Im Kongress arbeitete sie mit mehreren republikanischen Abgeordneten zusammen, auch für die Partei selbst war sie tätig. 2001 bis 2007 gehörte sie in unterschiedlichen Positionen zur Regierung von George W. Bush, vor allem im Außenministerium. Sie saß bereits im Verwaltungsrat von Meta.
Konzernchef Zuckerberg pries ihre Erfahrung „auf höchster Ebene der globalen Finanzwelt“ sowie ihr Beziehungsnetz. Damit könne sie Meta bei der Bewältigung der nächsten Wachstumsphase unterstützen. Der Konzern, zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören, investiert riesige Summen in KI. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben vom Oktober zwischen 70 und 72 Milliarden Dollar (knapp 62 Milliarden Euro). 2026 soll es ein „deutlich höherer“ Betrag werden.
