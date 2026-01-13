Zuckerberg holt sich Trump-Vertraute als Managerin

Konzernchef Zuckerberg pries ihre Erfahrung „auf höchster Ebene der globalen Finanzwelt“ sowie ihr Beziehungsnetz. Damit könne sie Meta bei der Bewältigung der nächsten Wachstumsphase unterstützen. Der Konzern, zu dem auch Instagram und Whatsapp gehören, investiert riesige Summen in KI. Im vergangenen Jahr waren es nach Angaben vom Oktober zwischen 70 und 72 Milliarden Dollar (knapp 62 Milliarden Euro). 2026 soll es ein „deutlich höherer“ Betrag werden.