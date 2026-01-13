Ohne Pöltl: Toronto verliert Revanche gegen 76ers

Harden überholte O‘Neal als Scorer

James Harden hat Shaquille O‘Neal (28.596 Punkte) in der ewigen Scorerwertung der NBA überholt und auf Platz neun abgelöst. „The Beard“ verbuchte beim 117:109 der LA Clippers gegen die Charlotte Hornets 32 Zähler auf nunmehr 28.614 gesamt. „LAC“ hat nach schwachem Saisonstart eine Aufholjagd gestartet und zehn der jüngsten zwölf Partien gewonnen. Für die Los Angeles Lakers setzte es trotz 42 Punkten von Luka Doncic ein 112:124 bei den Sacramento Kings. Bester Werfer beim Klub aus der Hauptstadt Kaliforniens war Pöltls langjähriger Teamkollege DeMar DeRozan mit 32 Zählern.