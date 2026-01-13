Bob-Pilot schluckt: „So etwas noch nie gesehen!“

Der spektakuläre Zwischenfall beim Viererbob-Weltcup in St. Moritz (Schweiz) sorgte zuletzt zwar Gott sei Dank nicht für Verletzte – aber für sehr viel Aufsehen. Das irre Geschehen mitverfolgt hat auch der steirische Athlet Jakob Mandlbauer, der seinen Augen nicht traute.
Die kuriose Szene aus St. Moritz (siehe unten) ging um die halbe Welt: Der Viererbob der USA war am Sonntag zum „Monobob“ geworden, nachdem alle drei Anschieber beim Einstiegsversuch gestürzt waren. „Es passiert schon mal, dass einer den Einstieg nicht schafft. Bei mir ist auch schon mal jemand verkehrt dringesessen. Aber dass man gleich alle drei Mann verliert, habe ich noch nie gesehen“, gab der steirische Bob-Pilot Jakob Mandlbauer zu Protokoll. Der den Unfall vor Ort miterlebt hat: „So ein Missgeschick kann passieren, wenn man ein bisschen zu weit läuft. Im Wettkampf versuchst du eben, alles auszureizen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.