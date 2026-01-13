Bob-Pilot schluckt: „So etwas noch nie gesehen!“

Die kuriose Szene aus St. Moritz (siehe unten) ging um die halbe Welt: Der Viererbob der USA war am Sonntag zum „Monobob“ geworden, nachdem alle drei Anschieber beim Einstiegsversuch gestürzt waren. „Es passiert schon mal, dass einer den Einstieg nicht schafft. Bei mir ist auch schon mal jemand verkehrt dringesessen. Aber dass man gleich alle drei Mann verliert, habe ich noch nie gesehen“, gab der steirische Bob-Pilot Jakob Mandlbauer zu Protokoll. Der den Unfall vor Ort miterlebt hat: „So ein Missgeschick kann passieren, wenn man ein bisschen zu weit läuft. Im Wettkampf versuchst du eben, alles auszureizen.“