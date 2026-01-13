Demos im Iran: „Sie schießen blind auf Menschen“

In Österreich ist Maryam Mohammadi sicher, doch geistig ist sie mitten in den Unruhen im Iran: „Sie schießen blind auf Menschen. Es ist eine Katastrophe.“ Die 46-Jährige ist in Graz als Künstlerin und Kuratorin, vor allem aber auch für ihr Engagement für junge, gewaltbetroffene Frauen bekannt – 2025 gewann sie den Grazer Frauenpreis. Ähnlich engagiert ist ihr Umfeld im Iran: „Alle gehen zu Demonstrationen. Jetzt kursieren Videos von Massen an Leichen – und ich sitze hier in Graz und weiß nicht, wo meine Freunde sind.“