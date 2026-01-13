USA und Taiwan einigen sich auf Handelsabkommen

Nach monatelangen Verhandlungen kommt endlich Licht ins Dunkel: Laut den taiwanesischen Unterhändlern hat Taiwan nun einen „allgemeinen Konsens“ mit den USA über ein Handelsabkommen erzielt.
Konkret erreichten die Verhandlungspartner eine Einigung über „gegenseitige Zollsenkungen“ sowie die „bevorzugte Behandlung“ für „Halbleiter, Halbleiterderivate und andere Artikel“ aus Taiwan, hieß es von der zuständigen Behörde für Handelsverhandlungen am Dienstag. Nun werde ein Termin für ein abschließendes Treffen beider Seiten gesucht.
Taipeh und Washington hatten im April mit Verhandlungen über ein Handelsabkommen begonnen, nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 32 Prozent auf taiwanesische Importe verhängt hatte, die später auf 20 Prozent reduziert wurden. Daraufhin sagte der taiwanesische Präsident Lai Ching-te zu, die Investitionen in den USA anzukurbeln und die Verteidigungsausgaben Taiwans zu erhöhen. Taiwans Außenhandelsüberschuss mit den USA war im Jahr 2024 mit knapp 74 Milliarden Dollar (aktuell rund 65,1 Milliarden Euro) der siebenthöchste der Welt.
Partnerschaft mit den USA für Taiwan auch politisch essenziell
Die USA sind Taiwans wichtigster Bündnispartner und Waffenlieferant im Kampf für die Unabhängigkeit und gegen eine Eingliederung in die Volksrepublik China. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Auf dem chinesischen Festland hatten die Kommunisten damals im Bürgerkrieg die Macht übernommen, während sich auf Taiwan die vorherige, chinesische Regierung hielt. China hat in den vergangenen Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Es strebt die „vollständige Wiedervereinigung Taiwans mit China“ an wenn nötig auch mit militärischer Gewalt.
Taiwan ist zugleich wegen seiner Computerchipindustrie für die Weltwirtschaft von enormer Bedeutung. Für den Welthandel von ebenso großer Bedeutung ist die Meeresstraße von Taiwan, die das chinesische Festland von der Insel trennt.
