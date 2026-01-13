USA und Taiwan einigen sich auf Handelsabkommen

Partnerschaft mit den USA für Taiwan auch politisch essenziell

Die USA sind Taiwans wichtigster Bündnispartner und Waffenlieferant im Kampf für die Unabhängigkeit und gegen eine Eingliederung in die Volksrepublik China. Seit der Spaltung zwischen China und Taiwan im Jahr 1949 betrachtet Peking die Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will – notfalls mit militärischer Gewalt. Auf dem chinesischen Festland hatten die Kommunisten damals im Bürgerkrieg die Macht übernommen, während sich auf Taiwan die vorherige, chinesische Regierung hielt. China hat in den vergangenen Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Es strebt die „vollständige Wiedervereinigung Taiwans mit China“ an wenn nötig auch mit militärischer Gewalt.