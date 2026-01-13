Matt Damons Frau schwärmte eigentlich für Affleck

Matt Damon erzählt, dass seine Ehefrau einst seinen Freund Ben Affleck attraktiver gefunden habe als ihn.
„Ich glaube, ich hatte ihre beste Freundin aus der Highschool kennengelernt und dabei kam heraus, dass die beiden zusammen ,Good Will Hunting‘ gesehen hatten“, schilderte der 55-Jährige in der „Howard Stern Show“.
Die Freundin seiner Frau habe damals nach dem Film gefunden, „dass ich der Süßere bin, während sie fand, dass Ben der Süßere ist“, sagte Damon mit Blick auf seine heutige Ehefrau Luciana Barroso.
Zu der Zeit seien er und Barroso „vermutlich ein paar Monate“ zusammen gewesen.
Paar hat drei Töchter
Damon und sein Kindheitsfreund Affleck standen für das Drama „Good Will Hunting“ gemeinsam vor der Kamera und schrieben auch zusammen das Drehbuch, für welches sie 1998 einen Oscar gewannen. Damon und Barroso heirateten 2005 und haben insgesamt drei Töchter.
Affleck (53), der mit Damon gemeinsam in der „Howard Stern Show“ war, erklärt, dass er im persönlichen Kontakt selbst nie ein Interesse von Damons Frau gespürt habe. „Also denke ich, dass irgendetwas, das ich nicht bemerkt habe, das schnell zunichtegemacht hat“, sagte er lachend.
