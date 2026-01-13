Play-off-Klatsche! Beendet Superstar nun Karriere?

Die Ausbeute von lediglich sechs Punkten war niedriger als je zuvor in einem der 22 Play-off-Spiele in Rodgers Karriere. Er hat die längste Zeit für die Green Bay Packers gespielt und war nach einer kurzen Phase bei den New York Jets in dieser Saison für die Steelers aufgelaufen. Das Team aus Pittsburgh hat nun neun Jahre in Serie kein Play-off-Spiel mehr gewonnen. Ob Mike Tomlin, der mit einer Amtszeit von 19 Jahren der am längsten amtierende Chefcoach der NFL ist, in der kommenden Saison noch für Pittsburgh verantwortlich sein wird, scheint offen.