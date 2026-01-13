Was Taylor Swifts Jet mit Schneekanonen zu tun hat

Tirols Wirtschafts-Landesrat Mario Gerber warnt im „Krone“-Interview vor Stillstand im Tourismus und zeigt Kritikern des Ausbaus von Skigebieten Kante. Und er zieht einen Vergleich, der für Diskussionen sorgen könnte.
„Tiroler Krone“: Herr Tourismuslandesrat, die Wintersaison ist in vollem Gange, die Pisten sind voll. Wir sitzen in einem Ihrer vier Hotels im Kühtai. Wie bringt man denn als Unternehmer und Politiker zeitlich alles unter einen Hut?
Mario Gerber: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich unternehmerisch in Karenz bin, also quasi im Ruhestand. Ich habe ja auch meine Tätigkeit fokussiert auf die Politik. Das war mir ein großes Anliegen bei meinem Wechsel. Deshalb ist mein Augenmerk zu 100-prozentig ganz klar auf die Tiroler Landesregierung gerichtet, die Zusammenarbeit mit meinen Regierungskollegen und Landeshauptmann Anton Mattle ist sehr gut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.