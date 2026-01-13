Was Taylor Swifts Jet mit Schneekanonen zu tun hat

„Tiroler Krone“: Herr Tourismuslandesrat, die Wintersaison ist in vollem Gange, die Pisten sind voll. Wir sitzen in einem Ihrer vier Hotels im Kühtai. Wie bringt man denn als Unternehmer und Politiker zeitlich alles unter einen Hut?

Mario Gerber: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich unternehmerisch in Karenz bin, also quasi im Ruhestand. Ich habe ja auch meine Tätigkeit fokussiert auf die Politik. Das war mir ein großes Anliegen bei meinem Wechsel. Deshalb ist mein Augenmerk zu 100-prozentig ganz klar auf die Tiroler Landesregierung gerichtet, die Zusammenarbeit mit meinen Regierungskollegen und Landeshauptmann Anton Mattle ist sehr gut.