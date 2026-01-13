Trotz Pleiten bisher: „Wir können alle schlagen!“

Einige Spieler wie Niko Bilyk, Lukas Hutecek, Tobias Wagner oder Lukas Herburger fuhren ins Pariser Zentrum, machten nette Erinnerungsfotos vor Sehenswürdigkeiten. Andere blieben am freien Montag einfach im Hotel – so wie auch Teamchef Iker Romero. „Ganz, ganz wichtig, dass nochmals frei ist, dass wir noch Ruhe bekommen, Kraft und positive Energie tanken können.“