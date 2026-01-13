Plötzlich hatte „König Karl“ eine Schraube locker

Vor dem Heimrennen der Snowboarder in Bad Gastein blickt Olympiasieger Benjamin Karl auf unvergessliche Momente seiner Karriere zurück und erzählt, wie er über Umwege zu einem Probelauf auf der Olympia-Piste in Livigno kam.
„Meine Hände haben so wahnsinnig gezittert“, erinnert sich Benjamin Karl an sein erstes Podest im Snowboard-Weltcup im heimischen Bad Gastein zurück.
Achtzehn Jahre ist sein erster zweiter Platz her: „Da ist mir bei der Qualifikation im Ziel die Bindung gerissen, den Schraubenzieher zu benutzen, war fast unmöglich.“ Auch im finalen Durchgang des Parallelslaloms konnte die Bindung nicht standhalten – und öffnete sich gleich nochmals: „Ich bin über die Ziellinie gerannt, mit meinem Board in der einen Hand, mit der anderen habe ich versucht, über den Sensor auszulösen“, schmunzelt der fünffache Weltmeister vor dem Nachtspektakel am Dienstag. Mit dem roten Führungstrikot wird Karl – wie noch vor zwei Jahren – nicht ins Gasteinertal zurückkehren. Beim Parallelslalom in Scuol (Sz) lief es zuletzt für die ÖSV-Männer nicht nach Wunsch: Erstmals in dieser Saison erreichte keiner von ihnen das Viertelfinale.
Erkenntnis gewonnen
Der „Boarder-König Karl“ aus Wilhelmsburg war zwar bester Österreicher – scheiterte jedoch im Achtelfinale: „Ich hatte einen super Lauf, aber oft sind es nur ein paar Hundertstel, die entscheiden, ob du Erster oder Elfter bist. Das Feld liegt sehr eng zusammen. Und erwarten darfst du dir in unserem Sport nichts mehr.“
Das Rennen in der Schweiz brachte dennoch eine Erkenntnis: „Immerhin weiß ich jetzt, in welchem Zustand die Olympia-Piste in Livigno ist.“ Die lag nämlich quasi auf dem Heimweg. Gemeinsam mit Teamkollege Arvid Auner nahm unser Olympiasieger einen ersten Probelauf in Angriff – möglich war das nur, weil der Hang von den Italienern für die Öffentlichkeit freigegeben war. „Es war sozusagen unsere einzige Chance, und es ist immer ein Vorteil zu wissen, womit man es zu tun bekommt.“
„Das muss nicht schön ausschauen!“
Was im Gasteinertal auf ihn zukommt (19 Uhr, ORF1 live), weiß der 40-Jährige zum Glück: „Der Hang zählt zu den steileren Rennen, du musst die engsten Linien nehmen und die Schnauze nach unten drücken – das muss nicht schön ausschauen.“ In der Favoritenrolle sieht „Benji“ allerdings seinen Kumpel Auner (28), den Sieger von Davos: „Die Bedingungen könnten ihm zugutekommen, Arvid fährt wie ein alter Fuchs – so wie ich früher...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.