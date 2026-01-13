Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltcup in Bad Gastein

Plötzlich hatte „König Karl“ eine Schraube locker

Wintersport
13.01.2026 09:00
Benjamin Karl gibt als bester Österreicher im Team den Ton an.
Benjamin Karl gibt als bester Österreicher im Team den Ton an.(Bild: GEPA)

Vor dem Heimrennen der Snowboarder in Bad Gastein blickt Olympiasieger Benjamin Karl auf unvergessliche Momente seiner Karriere zurück und erzählt, wie er über Umwege zu einem Probelauf auf der Olympia-Piste in Livigno kam.

0 Kommentare

„Meine Hände haben so wahnsinnig gezittert“, erinnert sich Benjamin Karl an sein erstes Podest im Snowboard-Weltcup im heimischen Bad Gastein zurück.

Achtzehn Jahre ist sein erster zweiter Platz her: „Da ist mir bei der Qualifikation im Ziel die Bindung gerissen, den Schraubenzieher zu benutzen, war fast unmöglich.“ Auch im finalen Durchgang des Parallelslaloms konnte die Bindung nicht standhalten – und öffnete sich gleich nochmals: „Ich bin über die Ziellinie gerannt, mit meinem Board in der einen Hand, mit der anderen habe ich versucht, über den Sensor auszulösen“, schmunzelt der fünffache Weltmeister vor dem Nachtspektakel am Dienstag. Mit dem roten Führungstrikot wird Karl – wie noch vor zwei Jahren – nicht ins Gasteinertal zurückkehren. Beim Parallelslalom in Scuol (Sz) lief es zuletzt für die ÖSV-Männer nicht nach Wunsch: Erstmals in dieser Saison erreichte keiner von ihnen das Viertelfinale.

 

Erkenntnis gewonnen

Der „Boarder-König Karl“ aus Wilhelmsburg war zwar bester Österreicher – scheiterte jedoch im Achtelfinale: „Ich hatte einen super Lauf, aber oft sind es nur ein paar Hundertstel, die entscheiden, ob du Erster oder Elfter bist. Das Feld liegt sehr eng zusammen. Und erwarten darfst du dir in unserem Sport nichts mehr.“

Beim Weltcup in Bad Gastein 2008 musste Karl die Ziellinie zu Fuß überqueren.
Beim Weltcup in Bad Gastein 2008 musste Karl die Ziellinie zu Fuß überqueren.(Bild: GEPA)

Das Rennen in der Schweiz brachte dennoch eine Erkenntnis: „Immerhin weiß ich jetzt, in welchem Zustand die Olympia-Piste in Livigno ist.“ Die lag nämlich quasi auf dem Heimweg. Gemeinsam mit Teamkollege Arvid Auner nahm unser Olympiasieger einen ersten Probelauf in Angriff – möglich war das nur, weil der Hang von den Italienern für die Öffentlichkeit freigegeben war. „Es war sozusagen unsere einzige Chance, und es ist immer ein Vorteil zu wissen, womit man es zu tun bekommt.“

Snowboard-Routinier Karl ist heiß auf das Heimrennen in Bad Gastein.
Snowboard-Routinier Karl ist heiß auf das Heimrennen in Bad Gastein.(Bild: Neumayr / Leo / ServusTV)
Lesen Sie auch:
In Kranjska Gora siegte Camille Rast (re.), Mikaela Shiffrin ist in  Flachau heiß auf Revanche. 
Krone Plus Logo
Duell beim Nachtslalom
Mikaela Shiffrin ist in Flachau scharf auf Rache
12.01.2026
„Ist einfach zu früh“
Bitter! Aleksander Kilde startet NICHT in Wengen
12.01.2026
Zwei Slaloms stehen an
ÖSV-Youngsters fahren WM-Tests in Crans Montana
12.01.2026

„Das muss nicht schön ausschauen!“
Was im Gasteinertal auf ihn zukommt (19 Uhr, ORF1 live), weiß der 40-Jährige zum Glück: „Der Hang zählt zu den steileren Rennen, du musst die engsten Linien nehmen und die Schnauze nach unten drücken – das muss nicht schön ausschauen.“ In der Favoritenrolle sieht „Benji“ allerdings seinen Kumpel Auner (28), den Sieger von Davos: „Die Bedingungen könnten ihm zugutekommen, Arvid fährt wie ein alter Fuchs – so wie ich früher...“

Porträt von Ann Sophie Walten
Ann Sophie Walten
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.959 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
124.297 mal gelesen
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
122.279 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Mehr Wintersport
Weltcup in Bad Gastein
Plötzlich hatte „König Karl“ eine Schraube locker
Krone Plus Logo
Nach irrem Crash
Bob-Pilot schluckt: „So etwas noch nie gesehen!“
„Ein Gedankenwechsel“
50-Rennen-Plan im Weltcup? ÖSV-Stars zwiegespalten
Krone Plus Logo
Startschuss in Wengen
Dinosaurier, Hexenkessel und China-Magnet
Daher endete Karriere
„Habe tödlichen Sturz nicht aus Kopf bekommen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf