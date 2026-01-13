Plötzlich hatte „König Karl“ eine Schraube locker

Achtzehn Jahre ist sein erster zweiter Platz her: „Da ist mir bei der Qualifikation im Ziel die Bindung gerissen, den Schraubenzieher zu benutzen, war fast unmöglich.“ Auch im finalen Durchgang des Parallelslaloms konnte die Bindung nicht standhalten – und öffnete sich gleich nochmals: „Ich bin über die Ziellinie gerannt, mit meinem Board in der einen Hand, mit der anderen habe ich versucht, über den Sensor auszulösen“, schmunzelt der fünffache Weltmeister vor dem Nachtspektakel am Dienstag. Mit dem roten Führungstrikot wird Karl – wie noch vor zwei Jahren – nicht ins Gasteinertal zurückkehren. Beim Parallelslalom in Scuol (Sz) lief es zuletzt für die ÖSV-Männer nicht nach Wunsch: Erstmals in dieser Saison erreichte keiner von ihnen das Viertelfinale.

Erkenntnis gewonnen

Der „Boarder-König Karl“ aus Wilhelmsburg war zwar bester Österreicher – scheiterte jedoch im Achtelfinale: „Ich hatte einen super Lauf, aber oft sind es nur ein paar Hundertstel, die entscheiden, ob du Erster oder Elfter bist. Das Feld liegt sehr eng zusammen. Und erwarten darfst du dir in unserem Sport nichts mehr.“