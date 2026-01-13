Glatteis-Chaos! Flughafen gesperrt, Zugausfälle

Der Osten Österreichs rutscht: Gefrierender Regen legt am Dienstagmorgen weite Teile des Landes lahm – besonders Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und das Burgenland stehen unter akuter Rutschgefahr. Die Wetterkarte der Österreichischen Unwetterzentrale leuchtet alarmierend rot und violett – höchste Warnstufe!
Eisige Straßen, Chaos am Flughafen und massive Einschränkungen im Öffi-Verkehr – wer heute unterwegs ist, sollte extra Zeit einplanen und besonders vorsichtig sein.
Reisende brauchen starke Nerven
Besonders heftig trifft es den Flughafen Wien-Schwechat: Mehrere Maschinen konnten in der Früh wegen der eisglatten Pisten nicht landen und mussten umgeleitet werden. Andere Flüge starteten verspätet oder wurden gleich ganz gestrichen, wie das Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“ berichtet. Gegen 8 Uhr stand schließlich fest: Reisende müssen starke Nerven haben, der Flughafen bleibt bis voraussichtlich 11 Uhr gesperrt.
Chaos auch auf Schienen
Doch nicht nur in der Luft geht nichts mehr: Auch auf der Schiene herrscht Chaos! „Wegen der derzeitigen Witterung ist bis voraussichtlich nachmittags mit Abweichungen und Verspätungen im Zug- und Busverkehr in Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Salzburg zu rechnen. Wir ersuchen Sie daher, nicht dringende Reisen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben“, teilt die ÖBB Dienstagmorgen mit.
Ich sehe die Leute draußen nur herumrutschen. Unsere Einfahrt ist so vereist. An ein Hinausfahren ist nicht zu denken. Das ist schon eher ungewöhnlich.
„Krone“-Leserin
„Das ist ja lebensgefährlich da draußen“, schildert ein Passant im 19. Wiener Gemeindebezirk. Ähnliche Verhältnisse gibt es auch in Hernals: „Ich sehe die Leute draußen nur herumrutschen. Unsere Einfahrt ist so vereist. An ein Hinausfahren ist nicht zu denken. Das ist schon eher ungewöhnlich“, erzählt eine „Krone“-Leserin.
Verspätungen auch bei Wiener Linien
Verspätungen gibt es auch Witterungsbedingt bei den Wiener Linien. Dort kommt es seit den Morgenstunden zu unregelmäßigen Intervallen bei Bim- und Buslinien.
Fotos aus Wien zeigen die vereisten Straßen:
Fernzüge zum Flughafen Wien sind am Morgen komplett ausgefallen. Entwarnung gibt es nur für S-Bahn und City Airport Train (CAT) – diese verkehren planmäßig. Auf der Südstrecke Richtung Graz endet der Zugverkehr nicht mehr am Wiener Hauptbahnhof, sondern bereits in Wien-Meidling.
Salzstreuverbot aufgehoben
Angesichts der gefährlichen Lage zieht nun auch die Stadt Wien die Notbremse: Das bisher geltende Salzstreuverbot wird aufgehoben. Bis Dienstagmittag (12 Uhr) darf wieder kräftig gestreut werden, bestätigte die MA 48. Sicherheit geht vor!
