Glatteis-Chaos! Flughafen gesperrt, Zugausfälle

„Das ist ja lebensgefährlich da draußen“, schildert ein Passant im 19. Wiener Gemeindebezirk. Ähnliche Verhältnisse gibt es auch in Hernals: „Ich sehe die Leute draußen nur herumrutschen. Unsere Einfahrt ist so vereist. An ein Hinausfahren ist nicht zu denken. Das ist schon eher ungewöhnlich“, erzählt eine „Krone“-Leserin.

Verspätungen auch bei Wiener Linien

Verspätungen gibt es auch Witterungsbedingt bei den Wiener Linien. Dort kommt es seit den Morgenstunden zu unregelmäßigen Intervallen bei Bim- und Buslinien.