„Ausrutscher“ legte die Lokalbahn nachts lahm

Ein Pkw rammte am späten Montagaben in Alkoven im Bezirk Eferding einen Masten der Linzer Lokalbahn. Diese wurde dadurch stillgelegt. Zwischen Eferding und Alkoven ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. Die Unterbrechung soll bis 18 Uhr dauern.
Um 22.06 Uhr ging der Alarm in Alkoven los: Ein Pkw-Lenker war bei schneeglatter Fahrbahn – Eisregen hatte eingesetzt – offenbar ins Schleudern geraten und hat in Höhe des Rübenplatzes in Emling einen Strommast der Lilo gerammt. Dieser wurde seitlich versetzt aus seiner ursprünglichen Position gerissen und befand sich in Schräglage.
Nach der ersten Lageerkundung sowie dem Eintreffen eines Mitarbeiters von Stern & Hafferl konnten die Kräfte der Feuerwehr Polsing mit 22.56 Uhr wieder einrücken, so die FF Alkoven.
Mast wurde mit zwei Stehern gesichert
Es erfolgte die Sicherung des am Sockel schwer beschädigten Mastes. In weiterer Folge konnte das Auto zurück auf die Fahrbahn gezogen werden. Im Anschluss wurden zwei Steher angebracht und der Mast auf diese Weise gesichert.
