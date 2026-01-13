„Ausrutscher“ legte die Lokalbahn nachts lahm

Um 22.06 Uhr ging der Alarm in Alkoven los: Ein Pkw-Lenker war bei schneeglatter Fahrbahn – Eisregen hatte eingesetzt – offenbar ins Schleudern geraten und hat in Höhe des Rübenplatzes in Emling einen Strommast der Lilo gerammt. Dieser wurde seitlich versetzt aus seiner ursprünglichen Position gerissen und befand sich in Schräglage.